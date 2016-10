O 3º Encontro de Carros de Boi de Córrego Fundo ocorrerá no próximo sábado (15). O evento será realizado na Quadra Mineirinhos e contará com barraquinhas com comidas típicas da cidade. Haverá também um show de Luciano e Lucimar para os participantes e apreciadores da tradição dos Carros de Boi.

O evento terá início com um desfile dos carros de boi, com início às 10h da Fazenda do Patrício, na estrada de acesso à comunidade rural de Falhas, no trevo da MG-050 (entrada da Cal Cruzeiro).

O trajeto seguirá para a cidade, subindo a LMG-830. Em seguida, os carros de boi irão até a Quadra Mineirinhos, anexa à Escola Municipal Tereza Maria de Faria Vaz, onde às 14h, ocorrerá as festividades.

O evento é organizado pelo chefe do departamento de Agricultura, Neurimar José Pinto e o técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Marcos Roberto Souza, juntamente com o produtor rural de Falhas, Nelson Corrêa Pimenta. A realização da festa vem sendo aprimorada a cada ano, a fim de manter a tradição e fortalecer a cultura de Córrego Fundo.

O evento é uma das atividades que serão promovidas em comemoração ao aniversário de 21 anos do município, celebrado no dia 23 de outubro.