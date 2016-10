Um acidente ocorrido por volta das 18h desta segunda-feira (3), entre um ônibus de turismo e uma carreta, causou a morte do motorista do ônibus. O acidente foi registrado na altura do km 487 da rodovia BR-354.

Segundo relato do condutor da carreta, ele trafegava no sentido Formiga/Arcos quando em uma curva deparou com outras duas carretas em ultrapassagem. Ele se assustou e ao tentar desviar dos veículos, a carreta que ele conduzia deu “L” e chocou contra a lateral do ônibus de turismo.

O ônibus da empresa de Turismo Filho & Neto transportava estudantes universitários da cidade de Arcos para Divinópolis e era conduzido por Roni Henrique Rodrigues, que faleceu no local. Os estudantes e o motorista da carreta nada sofreram.

A tragédia poderia ter sido maior se não fosse a perícia do motorista do ônibus que, ao perceber que a carreta estava desgovernada, conseguiu desviar o veículo para fora da pista, evitando que o acidente fosse mais grave e talvez com mais vítimas.

Chovia no momento do acidente.