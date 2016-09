Devido a um convênio firmado entre o Unifor-MG e o Sistema Único de Saúde (SUS), o local de agendamento para atendimento na Clínica Escola de Saúde (Clifor) foi mudado. A partir de agora, pacientes devem pedir encaminhamento na Secretaria Municipal de Saúde ou na Unidade Básica de Saúde e marcar o horário diretamente no Setor de Agendamento da Secretaria.

O responsável técnico da Clifor, professor André Carvalho Costa, explicou as áreas atendidas pelo SUS e que devem ser agendadas diretamente na Secretaria de Saúde são as seguintes: Fisioterapia Respiratória; Fisioterapia Cardiovascular; Traumatologia Ortopedia; Pós-operatório; Oncologia; Ginecologia Obstetrícia; Neuro Pediatria; Neuro Adulto. Atualmente, a clínica atende mais de seis mil pacientes por ano.

Atendimentos na área de Dermato Funcional não são encaminhados via SUS, já que o serviço não é feito na clínica e sim no Laboratório de Estética do Centro Universitário.

A sede da Secretaria de Saúde fica localizada no Edifício Vieira, na rua Dr. Teixeira Soares, 264, Centro.

Benefícios

O responsável técnico da Clifor vê grandes benefícios no convênio agora firmado, apesar das críticas que alguns fazem ao Sistema Único de Saúde. “O SUS é modelo para o mundo todo. São atendidas 205 milhões de pessoas. O problema está na sua gestão, o tamanho do País e uma série de outros fatores. O Sistema precisa ser adequado e de profissionais capacitados”, argumentou.

O docente disse que o aluno do Unifor-MG colabora para a melhoria do SUS ao longo do Curso, no estágio de Saúde Coletiva nas UBSs, e agora vão ser mais capacitados na Clínica. Ele ponderou que os próprios supervisores vão se adequar ao SUS, recebendo o encaminhamento e destinando a referência de como o paciente respondeu ao tratamento.

Também foram citados pelo entrevistado como benefícios do convênio: maior rotatividade de pacientes e diversidade de casos clínicos, fazendo com que os discentes possam adquirir mais conhecimento.

“O aluno sai para o mercado de trabalho podendo integrar o Sistema Único de Saúde, com uma formação melhor, mais humanizada, atendendo o paciente de forma integral e com equidade. Trabalhando no SUS, ele pode repassar essas informações para a comunidade e para as equipes multiprofissionais que ele trabalhar. Tudo isso otimiza o Sistema, que se torna mais valorizado”, salientou.