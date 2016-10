O site é resultado de um trabalho desenvolvido em sala de aula como demonstração do aprendizado adquirido no curso. Os estudantes que estão cursando o 3° e último módulo do curso, no estabelecimento de ensino, foram orientados pelo professor da disciplina de programação web, Sérgio Ricardo Gomes.

A partir de agora, a escola poderá publicar suas atividades também pela internet, o que antes era feito apenas em um grupo da rede social Facebook. O site foi lançado em 29 de setembro, no salão da escola.

Confira o site aqui.