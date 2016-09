A atleta Andréia Lima participou no domingo (25), da Corrida Global Energy 2016, realizada em Belo Horizonte e conquistou a segunda colocação.

Promovida pelo Grupo Bimbo, a corrida ocorreu simultaneamente em 22 países e tem como objetivo promover a busca por uma vida mais saudável por meio de uma alimentação balanceada associada a prática de exercícios regulares.

O percurso foi de 10 km em uma área plana e contou ainda com prova de 5 km e a caminhada de 3 km. “O trabalho vem sendo feito com muito foco e dedicação e estou muito satisfeita com meus resultados”, disse a atleta.

Os campeões dos 10 km garantiram, além do topo do pódio, participação na etapa de Pequim (China) da Global Energy Race em 2017, com todas as despesas pagas e direito a um acompanhante.

“Na verdade, eu estava pretendendo participar de outra prova e fui surpreendida por um pedido do dirigente e treinador de atletismo do Cruzeiro, Alexandre Luiz Minard, e não pude recusar o pedido e também fui levada pela vontade de concorrer a essa viagem”, completou Andréia.