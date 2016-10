Se você ainda não comprou sua passagem aérea para o Réveillon, o ideal é se apressar para aproveitar preços melhores. Levantamento do Skyscanner – buscador de viagens que oferece comparações instantâneas online – indica que a melhor semana para comprar passagens aéreas para destinos internacionais e economizar até 27% é a segunda semana deste mês, mais precisamente entre os dias 10 e 16. A economia média é de 25%. Se a opção é mesmo ficar no Brasil, o melhor momento para garantir bons preços em voos domésticos é na segunda semana de novembro, entre os dias 7 e 13, com uma economia média de 12%, quando comparada à última semana do ano.

Quem costuma deixar para a última hora precisa ficar atento, pois, geralmente, a semana mais cara para comprar é a primeira do mês de dezembro, entre os dias 5 a 11, quando os preços tendem a subir até 22% em voos internacionais e 7% nos nacionais, segundo o levantamento.

Prevenida

A diretora executiva da Interclip, Marilene Messias, prefere não arriscar e já comprou as passagens para réveillon e até mesmo Carnaval. “Eu sempre compro bem antes, de quatro a oito meses da data da viagem”, conta.

Para o Carnaval, a passagem para os Estados Unidos foi adquirida em junho, bem antes da compra do Réveillon, adquirida em agosto. “Comprar antes garante preços melhores”, diz.

Ela conta que, recentemente, foi olhar passagem para a afilhada para o mesmo voo para os Estados Unidos, só que o bilhete estava 35% mais caro na comparação com o valor que a diretora comprou.

A advogada Daiane Paula de Almeida pretende passar a virada do ano em Arraial D’Ajuda, na Bahia, e já comprou a passagem de volta. “Estou achando os valores mais altos na comparação com o ano passado. Estou esperando para ver se consigo alguma promoção”, diz. No ano passado, ela comprou os bilhetes aéreos para o mesmo destino em setembro.

A gerente de vendas da Master Turismo, Alexandra Peconick, conta que cotou uma passagem para a virada de ano na Tailândia e que, de um dia para outro, o valor da passagem teve alteração de US$ 300. “O aéreo sobe de acordo com a ocupação. É aquela máxima da economia, do jogo da oferta e da procura. Aliás, quem ainda não se programou para o réveillon deve correr, pois já está atrasado”, avisa.

Promoções

Há especialistas que apostam em manutenção das promoções em razão da baixa demanda. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) diz que o valor do quilômetro voado pode ficar mais barato, acompanhando a queda do Produto Interno Bruto (PIB). Levantamento do site passagensaereas.com mostra que os preços podem ter queda durante o ano. Comparando os valores médios de voos para a Europa nos primeiros seis meses de 2016 com tarifas promocionais para o segundo semestre do mesmo ano para os mesmos destinos, o site encontrou passagens até 49% mais baratas. Pesquisa do site kayak.com, que compara os dois semestres de 2015 com o primeiro semestre de 2016, mostra uma queda de até 4% no preço médio dos bilhetes de voos internacionais saindo do Brasil.

Viagem programada fica bem mais em conta

A viagem de Réveillon deve ser programada o mais cedo possível, defende a gerente de vendas da Master Turismo, Alexandra Peconick. “A semana da virada do ano é a mais procurada e a mais cara também. Assim, o quanto antes a pessoa comprar, melhor os valores encontrados na comparação com quem deixa para comprar em cima da hora”, diz.

Ela ressalta que, além de o valor do bilhete aéreo ficar mais caro com a aproximação da data, o viajante que arrisca deixar para comprar perto do Réveillon pode não encontrar a hospedagem que queria”, ressalta. A mesma programação antecipada serve para as outras datas. A gerente afirma que de setembro em diante, a tendência é de alta no valor dos bilhetes aéreos.