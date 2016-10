Da redação

Sete meses após a última visita do Nova Imprensa ao Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular), feita em março deste ano, o cenário está totalmente modificado.

O espaço que antes estava abandonado, tomado pelo lixo e mato, e servindo de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, hoje se transformou num local aprazível, apto a receber os frequentadores.

No dia 12 de setembro, a administração municipal, agora comandada por Eduardo Brás, iniciou uma limpeza no parque. Mais de 150 caminhões de entulho foram retirados do local. Além da limpeza e poda, a Prefeitura investiu na parte de iluminação que deixava muito a desejar e tornava o local perigoso.

De acordo com informações das secretarias de Obras e de Desenvolvimento Econômico, já foram gastos cerca de R$11 mil em materiais utilizados na iluminação. Deste valor, R$3 mil foram destinados à área do estacionamento.

Segundo o secretário de Gestão Ambiental, Marcelo Senne, o término das obras deve ocorrer em três semanas. “Estamos trabalhando com afinco e dedicação para liberar a Praia Popular para os formiguenses o mais rápido possível” ressaltou o secretário municipal.