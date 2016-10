Da Redação

Faltando poucos minutos para o fim das eleições municipais de 2016, as informações são de que o pleito em Formiga ocorreu dentro da normalidade.

Das centenas de sessões eleitorais da cidade, apenas uma urna, que estava sendo usada na Escola Estadual Rodolfo Almeida foi substituída por outra, segundo informações do Cartório Eleitoral. Outra urna precisou de manutenção no Balneário Furnastur, mas não precisou ser trocada.

Ainda não há informações sobre prisões relacionadas ao pleito, porém, segundo a PM, foram apreendidos materiais de campanhas e até mesmo veículos, porém os dados ainda não foram contabilizados e não há detalhes.

Como em 2012,a apuração ocorrerá no Ginásio do Vicentão, onde serão registradas as informações dos boletins das urnas eleitorais.

A expectativa é de que o resultado das eleições seja divulgado até às 20h.

Vale lembrar que, num primeiro momento, são divulgados os 10 vereadores mais votados, e só depois a Justiça Eleitoral realiza os cálculos a partir das coligações e por meio do coeficiente eleitoral chega aos nomes dos 10 novos vereadores da cidade!

