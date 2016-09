Da Redação

Após vários meses de investigação, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, por meio de investigações do Departamento de Operações Especiais (Deoesp), deflagrou uma operação, na madrugada de sábado (24) que culminou na prisão de cinco indivíduos e na apreensão de uma Hilux e um Sentra, na rodovia MG-050. Nos veículos foram encontrados aproximadamente dez quilos de pasta base de cocaína e considerável quantidade de munição calibre 380. Parte da droga estava escondida no painel de um dos carros.

As informações da ação, que contou com o apoio de policiais civis de Formiga e Divinópolis, foram divulgadas nessa quarta-feira (28).

A droga apreendida está avaliada em cerca de R$50 mil. Dentre os presos estava um foragido da Justiça de São Paulo, apontado como membro de uma organização criminosa atuante naquele estado.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado na Delegacia da Polícia Civil de Divinópolis, mas todo o expediente já foi encaminhado à Polícia Civil de Formiga, para continuidade nas investigações e finalização do Inquérito Policial com consequente encaminhamento ao Poder Judiciário.