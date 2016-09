Na noite de quinta-feira (29), por volta de 20h30, policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida JK, no bairro Brasília em Arcos, quando o condutor de uma moto Honda CG Fan, ao avistar a viatura, efetuou manobra de retorno e fugiu.

O veículo passou a ser acompanhado pelos militares que conseguiram abordar o suspeito na rua Capitão Modesto Faria, localizada no bairro São José.

Militares constataram que a motocicleta estava com a documentação irregular sendo então removida ao pátio credenciado. No telefone do suspeito de 24 anos, foram encontradas diversas mensagens sobre comércio de drogas.

Diante do flagrante, o homem passou a colaborar, informando aos policiais que possuía drogas guardadas na casa dele. No local foram apreendidos: seis tabletes e uma porção de maconha triturada, uma balança de precisão, fita adesiva, uma faca com resquícios de drogas, um telefone celular e R$24 em dinheiro.

O autor foi preso e conduzido à Delegacia de Formiga, juntamente como o material ilícito apreendido.