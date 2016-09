Da Redação

Encerram-se nesta sexta-feira (30) as atividades referentes à Semana Nacional do Trânsito 2016. Com o slogan “Eu sou mais 1 por um trânsito + seguro”, a campanha teve início no dia 19 deste mês.

Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o tema escolhido traz a mensagem de que atuar no trânsito vai além de ser um bom condutor. É necessário ser responsável por todas as atitudes e ter consciência de que as escolhas feitas têm consequências.

A Polícia Rodoviária Estadual de Formiga, em conjunto com a 20ª Coordenadoria Regional do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) e o Corpo de Bombeiros realizou diversas ações no município e região.

“Blitze educativas” foram realizadas nas rodovias estaduais e federais sob circunscrição da Polícia Rodoviária de Formiga, que abrange 11 cidades, sendo distribuídos panfletos e dicas de trânsito aos motoristas.

Durante toda a campanha foram ministradas palestras para alunos de diversas escolas de Formiga e região. Com o tema “Década mundial de ações para segurança do trânsito – 2011 / 2020”, a palestra foi ministrada para estudantes com idades entre 7 e 16 anos. Alunos do projeto Bombeiro Mirim de Divinópolis, também participaram das atividades.

A intenção da ONU com a “Década de Ação para a Segurança no Trânsito” é poupar, por meio de planos nacionais, regionais e mundial, cinco milhões de vidas até 2020.

A ação foi realizada no auditório do DER e ministrada pela equipe formada pelo policial rodoviário Iuri, os fiscais do DER, Hélcio, Tomé e Tarley e o fiscal chefe do Núcleo de Fiscalização e Educação do DER, Sérgio.

A equipe abordou diversos assuntos referentes à educação para o trânsito, como: o que é o trânsito; a conduta do pedestre; a conduta e os equipamentos de segurança do ciclista; importância da utilização do cinto de segurança; celular x trânsito; álcool x direção.

Após as palestras, os estudantes puderam colocar os ensinamentos em prática na pista da Cidade Mirim denominada “Transitolândia”.