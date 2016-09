Ato em defesa da educação pública será realizado na próxima quarta

O IFMG – Campus Formiga realizará na próxima quarta-feira (5), um ato em defesa da educação pública. A ação ocorrerá às 10h na praça Getúlio Vargas.

O ato faz parte das mobilizações que estão ocorrendo em todo o país contra a aprovação de projetos que ferem e interferem diretamente na educação pública.

Estarão presentes estudantes e servidores do instituto. A população está convidada a participar do ato.

Carta Vitória

Outra mobilização ocorreu na quinta-feira (29), na garagem dos carros oficiais do Campus e teve a participação de servidores e estudantes.

Nesse evento, foi apresentada a Carta Vitória, documento no qual os dirigentes comprometem-se com a luta pela qualidade da educação brasileira e se posicionam sobre a atual situação política do país. O texto ressalta os riscos que certas medidas representam para a oferta de educação pública profissional e tecnológica.