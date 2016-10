Da Redação

A Câmara Municipal de Formiga devolveu aos cofres do Município essa semana, R$340 mil. Os valores referem-se à antecipação da devolução de recursos do exercício de 2016.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Fazenda, a administração utilizou os recursos da seguinte forma: R$250 mil para o pagamento do vale-alimentação dos servidores e R$ 90 mil para a prestação de serviços de elaboração do plano municipal de Saneamento Básico.

Os recursos que saem do orçamento municipal são de controle da Câmara, que é um poder independente. No entanto, no final do ano, o Legislativo é obrigado a devolver os recursos que sobram para o Município.

A devolução de recursos do Legislativo para o Executivo ocorre anualmente em função das economias feitas pelos vereadores e funcionários.

A Câmara não estimou quanto ainda deverá ser devolvido à administração até o fim do ano.