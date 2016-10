Um caminhão comboio carregado com 9 mil litros de diesel da Bambuí Bioenergia capotou no final da tarde de domingo (2), na rua Alzira Torres, bairro Lava Pés, próximo a LMG-827. O condutor do veículo, José Aparecido de Souza, de 28 anos, sofreu ferimentos graves e acabou morrendo no Pronto-Socorro do Hospital Nossa Senhora do Brasil.

Segundo a Polícia Militar de Bambuí, o caminhão seguia sentido o município, quando ao passar por uma curva perigosa, possivelmente em alta velocidade, o condutor perdeu o controle da direção do veículo, batendo contra uma mureta e capotando logo em seguida.

Testemunhas que viram o acidente contaram que o condutor tentou controlar o caminhão por quase 200 metros, porem sem êxito. A Perícia Técnica da Polícia Civil de Formiga foi acionada para analisar as causas do acidente.