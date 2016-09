A Central de Teledoações da Santa Casa de Caridade de Formiga iniciou, nesta semana, a “Campanha de Natal 2016”.

O objetivo da campanha é arrecadar doações para comprar 19 camas e 19 poltronas para as alas I e II do hospital, destinadas para o atendimento aos pacientes internados pelo SUS.

A campanha para arrecadar doações para a compra de 38 camas e 38 poltronas se iniciou em julho denominada “Aconchego Solidário”. Até setembro foram arrecadadas 19 camas e 19 poltronas, dessa forma, a Campanha de Natal segue com o mesmo objetivo para arrecadar o restante dos equipamentos.

A entidade conta com o apoio de todos, por meio de doações extras, para conseguir comprar os equipamentos e, com isso, “presentear” a todos com a boa notícia de que, a partir do início do ano que vem, o hospital possa oferecer melhores condições de acomodação a pacientes e acompanhantes.

Para quem ainda não é doador, basta fazer o cadastro pelo telefone (37) 3329-1335.