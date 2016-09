O Centro de Convivência do Idoso, localizado no bairro Alvorada, será reinaugurado pela Prefeitura nesta sexta-feira (30).

O evento terá início a partir das 13h, e contará com a apresentação da banda de música da Escola Municipal de Música Enézimo Lima (Emmel).

Na ocasião, também será comemorado o dia Internacional do Idoso, festejado mundialmente no dia 1º de outubro.

Haverá também a realização do Concurso Miss e Mister 3º Idade, distribuição de lembrancinhas e a participação de uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde na realização de alguns exames.

O Centro de Convivência do Idoso está sob nova direção, agora, coordenado pela assistente social, Nathallia Brunelle com o comando de uma nova equipe. O local foi fechado para reforma e reestruturação no dia 13 de setembro.