Da Redação

Na noite de quinta-feira (29), por volta das 21h30, uma mulher de 42 anos, esteve na Cadeia Pública da cidade de Bambuí, onde solicitou que uma garrafa de água mineral e um frasco de creme fossem entregues a um detento custodiado no local.

Os agentes penitenciários efetuaram a vistoria do material, encontrando no frasco de creme dois invólucros de cocaína. Ao ser indagada sobre a droga, a mulher informou que uma outra mulher de 52 anos, foi quem lhe pediu para fazer a entrega do material.

Diante de fato, a Polícia Militar da cidade foi acionada pelos agentes. De posse das informações, os militares se deslocaram até a residência da suspeita e que após ser indagada sobre o caso, confessou ter feito a solicitação da entrega da droga na Cadeia. As mulheres foram presas em flagrante delito e conduzidas à Delegacia Regional de Polícia Civil em Formiga, juntamente com a droga apreendida.