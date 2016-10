Minas Gerais já registrou 523.403 casos prováveis de dengue e 232 óbitos neste ano, segundo o Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus, divulgado nesta terça (4) pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). De acordo com o levantamento, houve uma diminuição dos casos prováveis divulgados neste boletim, em comparação com os do dia 21 do mês passado, quando foram registrados 523.590 casos.

Quanto a chikungunya, foram 675 casos. E em relação à febre pelo zika vírus, foram 15.191 casos prováveis (casos confirmados mais suspeitos) em Minas Gerais.

Já nos casos que envolvem febre pelo zika em recém-nascidos com microcefalia, mães de recém-nascidos com microcefalia e gestantes, foram confirmados 964 casos de gestantes com doença aguda pelo Zika Vírus.

A SES-MG informou que mantém o Programa de Controle Permanente da dengue, chikungunya e zika vírus e as ações permanecem ativas durante todo o ano.