A Secretaria de Gestão Ambiental concluiu na quinta-feira (29), o corte e poda de árvores localizadas às margens do rio Formiga, na avenida Paulo Lins (próximo à ponte dos Três Irmãos).

Os trabalhos tiveram início na segunda-feira (26). Segundo a Secretaria de Gestão Ambiental, a medida foi tomada após laudo do Instituto Estadual de Florestas (IEF) atestar que algumas das árvores plantadas naquela área, estavam doentes e outras já mortas.

A ação também tem como objetivo remanejar as garças que viviam no local.

Em um ofício protocolado no Legislativo, no dia 19 deste mês, elaborado e assinado pelo advogado Benjamim Belo Pereira, são destacados pontos negativos provocados pela presença das garças no local; como danos trazidos à saúde de quem mora ou trabalha nas proximidades como, dores de cabeça constantes e agravamento de problemas respiratórios.

De acordo com o secretário de Gestão Ambiental, Marcelo Senne, a pasta obedeceu toda a legislação vigente e tomou os devidos cuidados para a retirada das árvores. “No local será feita uma revitalização, com o plantio de novas árvores, de espécies adequadas”, comentou o secretário.

Errata

Na sexta-feira (23), baseado em informações do secretário de Gestão Ambiental Marcelo Senne, o portal publicou que as árvores plantadas ao longo da avenida Paulo Lins da espécie conhecida como falsa seringueira já possuíam mais de 60 anos. Apesar de não se saber precisar a data correta do plantio das árvores, Fotos de 1958 mostram o local sem nenhuma árvore.