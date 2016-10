Os jogos estudantis Rubens Paiva (JERP 2016) já têm as primeiras escolas campeãs nas modalidades coletivas.

No handebol feminino, o Colégio Santa Teresinha foi o grande campeão. A instituição de ensino conquistou o primeiro ligar nos módulos I e II.

No módulo I, o segundo lugar ficou com o Colégio de Aplicação e no módulo II o vice campeonato ficou com o Colégio Losango.

O Colégio Santa Teresinha representará Formiga nas fases estaduais dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG – 2017).

Os jogos das demais modalidades, futsal, handebol, basquete, voleibol, natação, tênis de mesa, atletismo e peteca ainda estão sendo realizados.

A competição teve início no dia 13 deste mês. Mais de 800 atletas de 11 escolas das redes municipal, estadual e particular, estão participando dos jogos.

Confira a classificação da semana:

Futsal

Masculino: No módulo I, a E.E. Aureliano R. Nunes lidera a chave A e a E.E. Dr. Abílio Machado lidera a chave B. No módulo II, a E.E. Rodolfo Almeida lidera a chave A, a E.E. Jalcira S. Valadão lidera a chave B e o Colégio Santa Teresinha a chave C.

Feminino: A E.E. Jalcira Santos Valadão lidera os módulos I e II.

Handebol

Masculino: no módulo I, o Colégio Santa Teresinha lidera a chave A e o Colégio Losango a chave B. No módulo II, Colégio Losango lidera a chave A e Colégio Santa Teresinha a chave B.

Basquete

Masculino: o módulo I é liderado pela E.M. Miralda S. Carvalho e o módulo II pelo Colégio Aplicação.

Feminino: a E.M. Miralda S. Carvalho lidera o módulo I e o Colégio Aplicação o módulo II.

Voleibol

Masculino: E.E. Joaquim Rodarte lidera módulo I. Não há categoria masculina no módulo II.

Voleibol: Colégio Aplicação lidera os módulos I e II.

Os jogos estão acontecendo nas quadras das escolas Dr. Abílio Machado e Miralda da Silva Carvalho.

Os JERP é uma competição estudantil importante em Formiga, pois é uma seletiva para os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) em 2016.