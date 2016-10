A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e o Departamento de Agricultura da Prefeitura de Córrego Fundo orientam os produtores rurais do município para proteção de nascentes em suas propriedades. Essa técnica consiste em fazer um depósito protegido de qualquer ação do ambiente externo.

Segundo o técnico da empresa, Marcos Roberto de Souza, essa é uma técnica já bastante utilizada no sul do país e que vem ganhando espaço em Minas Gerais por ser uma técnica simples e barata. “Para isso, são utilizados poucos materiais, simples e fáceis de conseguir, como, por exemplo, a terra utilizada, que é a mesma do local da nascente”, explicou.

A construção do depósito protegido consiste na implantação de um vertedouro [ladrão] em que a água que sai da nascente, após encher o depósito, corre normalmente seguindo o seu curso normal e servindo aos demais usuários dessa água.

Um dos produtores rurais que recebeu esta orientação foi o produtor de cachaça Rafael José de Faria, da comunidade de Córrego Fundo de Baixo. Diante da necessidade de proteger a nascente para garantir a potabilidade da água na propriedade, foi proposto a ele esse projeto de recuperação e proteção. A construção foi concluída em dois dias, no mês de junho deste ano.

“Após poucas semanas da construção do depósito para proteção da nascente, fizemos a análise da água e ela estava potável. Fiquei muito satisfeito com o resultado e a água poderá ser utilizada seguramente para a fabricação de cachaça e para o consumo de minha família”, comentou Rafael.

O produtor Rafael José de Faria é também um dos exemplos de produtores rurais que possuem o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e que, para ser mantido, teria a necessidade de garantir a potabilidade da água dentro dos limites exigidos pelo órgão. “A proteção das nascentes através da construção do depósito é uma forma de otimizar as atividades dos produtores rurais e é um recurso que pode ser implantado com orientação e com baixo custo”, comentou o técnico da EMATER em Córrego Fundo.