Nesta semana, foram definidos os campeões dos Jogos Escolares Rubens Paiva (JERP 2016) na modalidade basquete.

A Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho foi a campeã do módulo I nas categorias masculino e feminino e vai representar a cidade de Formiga nos Jemg 2017. O Colégio de Aplicação ficou em segundo lugar nos dois módulos.

Já no módulo II, masculino, o Colégio de Aplicação ficou com o primeiro lugar e também representará o município nesta modalidade em 2017. A segunda colocação ficou com a Escola Rodolfo Almeida.

A Secretaria Municipal de Educação parabeniza aos participantes pela conquista.