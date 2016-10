Na manhã desta sexta-feira (7), o vice-prefeito eleito de Formiga, Cid Corrêa esteve na Escola Estadual Tônico Leite (Got).

Na ocasião, ele participou de uma reunião com a diretora do estabelecimento, Claudenice Rosa Souza e com a vice-diretora Lusmarina Alves de Almeida.

De acordo com Cid, no encontro foram tratados vários assuntos, principalmente as demandas da escola, como a reforma de banheiros, mudanças na acessibilidade e melhorias no telhado.

Lusmarina explicou que Cid se dispôs a ajudar o estabelecimento de ensino junto ao Estado. “Ele disse que solicitará melhorias e que andará de mãos dadas com o Got. A escola precisa dessas reformas”, disse.

As aulas de jiu-jitsu do projeto Nosso Tatame, que eram ministradas no Got foram paralisadas há cerca de dois meses. “O Cid, como presidente do Lions, trouxe esse projeto para a escola. Na reunião, ele disse que as aulas serão retomadas”. O projeto tem como objetivo contribuir para a inclusão dos jovens na prática de esporte.

Atualmente, o Got oferece aulas nos períodos da manhã e da tarde para cerca de 370 alunos.