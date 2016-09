Dois homens foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido, no sábado (24) por envolvimento com o tráfico de drogas em Formiga.

Durante patrulhamento pela rodovia MG-050, no bairro Industrial, os militares avistaram o menor e um dos homens, conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas, em atitudes suspeitas. Ao percebem a presença dos policiais, os dois tentaram fugir, mas foram alcançados.

Com os indivíduos foram encontradas pequenas porções de maconha que renderiam 10 cigarros da droga. Na residência do menor, os militares encontraram mais um tablete de maconha, que renderia cinco cigarros, R$226,50 em dinheiro, três celulares e duas facas utilizadas para cortar a droga.

Os policiais apuraram, durante a ação, que o menor estava comercializando drogas para um homem, de 26 anos, também conhecido no meio policial pelo envolvimento com tráfico de drogas. Durante rastreamento, o homem foi localizado.

Os dois homens e o menor, juntamente com o material, foram encaminhados para a Polícia Civil.