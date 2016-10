Um idoso de 63 anos foi vítima de furto nesta segunda-feira (3),no Centro de Formiga.

O crime ocorreu na rua Floriano Peixoto. A vítima teve um cordão de ouro roubado.

A Polícia Militar foi acionada e após investigações, apurou que o cordão estaria com um empregado do idoso de 25 anos. Porém, quando os militares foram resgatar o objeto roubado, foram informados que a joia já estava com outro jovem, este de 22 anos, que havia pegado o cordão como forma de pagamento de dívida de drogas.

Os dois jovens foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. O cordão foi apreendido.