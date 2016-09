Na noite de quarta-feira (28), por volta de 20h30, um homem de 32 anos, natural de Belo Horizonte, foi preso por tráfico de drogas em Arcos.

Após a Polícia Militar receber denúncia de que drogas vinham sendo comercializadas em um bar, situado à rua Valparaíso, no bairro Esplanada, militares estiveram no local, onde avistaram três clientes no balcão e ao lado deles, uma bucha de maconha e uma faca com resquícios da droga.

O dono do bar assumiu a propriedade do produto e informou que na sua casa havia mais drogas.

Ao todo foram apreendidos um tablete e uma bucha de maconha, uma pedra grande e uma porção esfarelada de cocaína, além de uma faca e R$252 em dinheiro de origem não declarada. O autor foi preso e conduzido à Delegacia de Formiga, assim como o material apreendido.

Atuaram nesta ação os militares: Sgt Leandro, Cb Cunha / Sgt Faria, Cb Júnior.