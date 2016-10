Da Redação

O prefeito interino de Formiga, Eduardo Brás recebeu na manhã desta segunda-feira (10), a visita do deputado federal Domingos Sávio (PSDB). O encontro foi acompanhado pelo secretariado municipal e parte da imprensa do município

Antes da chegada do parlamentar, Eduardo explicou que diante da grave crise financeira do município, o tempo é de buscar alternativas e soluções, mesmo que elas não cheguem até o fim do mandato dele em dezembro. “As administrações passam, mas o mais importante, o município fica e tudo que pudermos melhorar, ainda que não provemos dos resultados, vamos fazer”, explicou o prefeito que afirmou ainda que alguns problemas em específico, como a construção da terceira célula do Aterro Sanitário se faz urgente, uma vez que a capacidade d e armazenamento de lixo da célula atual chega ao limite no fim deste ano. O investimento para a construção ultrapassa R$1,2 milhão e não há recursos.

“A situação da Prefeitura é pior do que se imagina”, comentou o prefeito interino que, com a ajuda da secretária de Fazenda, Maria Cristina Oliveira elencou uma série de dívidas e compromissos imediatos que a administração tem encontrado dificuldades para honrar. “Esperávamos para esta segunda-feira um repasse superior a R$900 mil referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), chegaram cerca de R$700 mil. Temos que pagar Previfor (cerca de R$500 mil), os atrasados do INSS d(R$193 mil), Pasep (R$68 mil), e isso só nos próximos dias, fora que estamos sempre à mercê de bloqueios de repasses por causa de precatórios”, comentou a secretária.

Pouco tempo após o início da reunião, chegou o deputado federal Domingos Sávio que explicou que, diante do curto prazo que resta do mandato de Eduardo há pouco o que se fazer, mas que pretende continuar sendo parceiro do município e que tudo que fosse ouvido naquela manhã e que ele pudesse interferir para ajudar seria colocado em frente na gestão de Eugênio Vilela.

Membro do mesmo partido de Eduardo Brás, foi Domingos quem procurou o prefeito interino oferendo ajuda e apoio após tomar consciência das condições em que Eduardo assumiu a Prefeitura, come dívidas superiores a R$ 27 milhões.

Durante o encontro, os secretários apontaram vários problemas dos quais se destaca:

Saúde: Falta de ultrasson e mamógrafo para atender a população;

Desenvolvimento Humano: Atraso de quase um ano em repasses do Estado e da União para a manutenção de programas básicos da assistência social.

Educação: Recebimento de apenas duas parcelas em 2016 do programa Brasil Carinhoso que atende educação infantil e problemas para custear o transporte escolar.

Saae: Necessidade de construção de uma barragem para armazenamento de água a montante da captação, já que a maneira com que se faz atualmente (captação a fio) pode provar uma nova crise hídrica a qualquer momento caso baixe consideravelmente o nível da barragem. Nas últimas crises foram abertos vários poços artesianos que tendem a secar.

Gestão Ambiental: Construção da terceira célula de armazenamento e construção da segunda estação de tratamento no aterro sanitário.

“Em casos específicos podemos providenciar conversar com ministros e responsáveis por secretarias. Vamos agilizar o quanto pudermos, principalmente a questão da construção da terceira célula do aterro”, comentou o deputado, que garantiu que diante da crise que acomete estados, municípios e a União é tempo de ser suprapartidário e cooperar em tudo que for possível.

Após a reunião, o deputado retornou para Brasília para votar o Projeto de Emenda Constitucional (PEC 241) que prevê controle dos gastos do governo. Domingos se manifestou a favor da proposta.