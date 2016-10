A formatura dos cursos técnicos do Sesi/Senai, oferecidos por meio da tenda escola móvel foi realizada em Córrego Fundo, na quinta-feira (29). Na cerimônia, ocorrida na quadra Mineirinhos, formaram-se 445 cursistas.

Na solenidade, estiveram presentes o prefeito municipal, José da Silva Leão; o presidente do Sindicato das Indústrias da Cal de Formiga e região, Edivar Geraldo Rodrigues; o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Olavo Machado Júnio, professores e representantes administrativos do Sesi/Senai e da administração municipal.

A Escola Móvel do Sesi/Senai ofereceu os seguintes cursos durante a estadia de um mês em Córrego Fundo: Atendimento ao Cliente; Educação Ambiental e Sustentabilidade; Auxiliar Administrativo; Secretariado; Costureiro assistente; Eletricista Predial assistente; Mecânico de Motos assistente; Pedreiro de Alvenaria assistente; Confeiteiro; Oficinas de Artesanato (cartonagem, trançado de fita, patch apliqueé, patchwork embutido).

A iniciativa faz parte do programa de ensino desenvolvido pela Fiemg. O projeto oferece cursos gratuitos de iniciação profissional em diversas áreas e já passou por aproximadamente 250 cidades mineiras.

Para Genoveva Aparecida da Silva, os cursos oferecidos foram de muita qualidade. “Eu fiz os cursos de cartonagem e patchwork embutido. Tenho atividades de artesanato e a capacitação vai contribuir muito com a complementação da renda. Gostaria de ter feito ainda outros cursos”.

O projeto de capacitação e qualificação profissional era para ter sido realizado em Formiga, na gestão de Moacir Ribeiro, mas devido ao desinteresse da administração municipal em receber os representantes da Fiemg, a tenda escola móvel foi realizada em Córrego Fundo.