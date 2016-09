Uma equipe da empresa formiguense Tintas Supermax participou, entre os dias 21 e 24 deste mês, da 11ª edição da “Feitintas – Feira da Indústria de Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos”.

Realizado pelo Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo (Sitivesp) e promovido pela Cipa Fiera Milano, o evento é um dos mais importantes do país para o mercado de tintas imobiliárias, repintura automotiva e industrial, e complementos.

A feira ocorreu no Expo Center Norte, na zona norte da capital paulista e reuniu 32 mil visitantes credenciados. O evento contou com palestras técnicas e de lançamentos para os mercados de tintas decorativas, industriais, automotivas e imobiliárias, com o objetivo de promover o desenvolvimento do setor, qualificar mão de obra e fomentar novos negócios.

Uma das palestras foi ministrada pelo diretor da Tintas Supermax, Deyvid Arantes, que apresentou o novo produto da empresa, tinta texturizada 4 em 1. Segundo Deyvid, a palestra foi acompanhada por um grande número de pessoas interessadas em inovação e tecnologia. “A participação na feira foi um passo a mais em busca de reconhecimento a nível nacional, e com nosso jeitinho mineiro voltamos para casa com a sensação de dever cumprido. Muito nos gratifica levar o nome de Formiga e região por onde estivermos presentes, pois temos orgulho da nossa raiz”, disse o empresário.