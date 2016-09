Da redação

Durante os trabalhos de corte e poda de árvores na avenida Paulo Lins, no Centro, um enxame de abelhas provocou a interdição da via e o fechamento parcial do comércio e de repartição pública (INSS).

Segundo informou o secretário de Gestão Ambiental Marcelo Senne, o acidente ocorreu no momento em que funcionários da secretaria realizavam o corte de uma árvore cujo tronco estava tomado por uma colmeia. “Como as abelhas estavam no interior da árvore, não foi possível identificar de antemão, a presença delas”, explicou o secretário.

Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar o enxame e usaram fumaça para afugentar os insetos.

Algumas pessoas, dentre funcionários da Gestão Ambiental, das lojas, motoristas e pedestres que passavam pelo local, acabaram sendo picadas, mas até o momento em que a equipe do portal esteve no local, ninguém havia sido encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal.