A Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap) assumiu nesta terça-feira (4) a unidade prisional de Bambuí. A capacidade da cadeia da cidade é para 50 vagas e há 48 detentos no local, de acordo com a delegada da Polícia Civil, Cláudia Cipullo.

Ainda de acordo com a delegada, os presos continuarão na unidade, que passou por reformas no início deste ano. “Não haverá necessidade de transferências, pois o prédio conta com uma boa estrutura por ter sido reformado recentemente”, disse a delegada.

Com a transferência de gestão a delegada destaca que agora a Polícia Civil se encarregará melhor das investigações. “Vamos conseguir trabalhar com as investigações. Tínhamos a obrigação de administrar a cadeia e a delegacia e agora entregamos essa administração para a Seap e já inclusive entreguei as chaves para o novo diretor. Com isso, a Polícia vai se emprenhar apenas com a investigação de crimes”, destacou.

A delegada destacou também que a delegacia funcionava como um anexo da cadeia e em setembro a unidade foi transferida para outro prédio. “Toda a parte ocupada pela delegacia agora faz parte da área administrativa da cadeia”, finalizou Cipullo.