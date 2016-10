Da Redação

Como divulgado pelo prefeito eleito Eugênio Vilela em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (3), no início da manhã desta terça-feira (4), ocorreu, no Gabinete Municipal, o primeiro encontro entre o atual prefeito, Eduardo Brás e o próximo chefe do Executivo da cidade.

Durante cerca de duas horas Eugênio, que estava acompanhado do vice Cid Corrêa recebeu informações sobre a situação atual do município e das secretarias municipais e traçou estratégias para a realização dos trabalhos de transição. A equipe selecionada pela próxima gestão deverá ser indicada ainda esta semana.

O prefeito Eduardo Brás destacou que a Prefeitura estará à disposição do novo prefeito e sua equipe, colaborando em tudo em que estiver ao alcance da administração municipal.

“Gostaria de agradecer ao prefeito Eduardo Brás pela cordialidade com que nos recebeu em seu gabinete e pela sua disposição em apresentar claramente para a equipe de transição a real situação em que se encontra o Município”, comentou o novo prefeito eleito de Formiga, Eugênio Vilela.

“Gostaria de agradecer primeiramente ao prefeito Eduardo Brás pela receptividade e pelo apoio que ofereceu à equipe de transição, possibilitando assim, realizar um trabalho sério, transparente e com responsabilidade. Também gostaria de agradecê-lo pelas ações que vem tomando como prefeito interino, realizando um trabalho sério e competente, a frente da administração municipal, reequilibrando a situação administrativa e financeira da Prefeitura neste curto espaço de tempo, o que amenizará bastante os problemas do município”, declarou o vice-prefeito eleito, Cid Corrêa.

Também estiveram presentes ao encontro o chefe de Gabinete, Carlos Henrique Vespúcio e o secretário de Comunicação, Ivar Salviano.