Lorene Pedrosa/ Redação Últimas Notícias

Eugênio Vilela foi eleito neste domingo (2) para o cargo de prefeito de Formiga. A apuração demorou menos de duas horas para ser concluída.

Com a chapa composta ainda, pelo vice Cid Corrêa e contando com o apoio do ex-prefeito da cidade, por dois mandatos, Aloisio Veloso, Eugênio recebeu 84,62%% (31.384) dos votos.

Reginaldo Henrique dos Santos, que também concorreu ao cargo de prefeito e tinha o empresário Ronaldo Ducal como vice, recebeu 15,38% (5.706) dos votos.

O cenário das eleições deste ano já havia sido apontado por meio de pesquisa eleitoral divulgada na noite de quinta-feira (29), no programa eleitoral de Eugênio e em seguida pelo portal Últimas Notícias.

Quem é Eugênio Vilela

Eugênio é formiguense nato. Aos 45 anos, é casado e pai de dois filhos. Formado em Administração de Empresas, Eugênio é pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos e possui mestrado em Administração.

Atualmente Eugênio é professor dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Marketing do Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG) e atua como consultor de empresas, palestrante e instrutor de cursos, tendo desenvolvido trabalhos para diversas empresas em Formiga e na região.

Vida Política

Eugênio Vilela começou sua vida política em 2008, se candidatando a vereador. Eleito, ocupou uma cadeira na Câmara Municipal entre 2009 e 2012. Durante esse período, assumiu a presidência da Comissão Especial de Meio Ambiente e da Comissão Especial de Participação Popular e a relatoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e da Comissão de Serviços Públicos.

Durante seu mandato como vereador, Eugênio apresentou 14 projetos de lei, vários deles aprovados pelo Legislativo.

Em 2012, Eugênio foi candidato a Prefeito, obtendo 10.101 votos e ficando em terceiro lugar no pleito, quando concorreu inclusive com Cid Corrêa, que agora o auxiliará na administração ocupando o cargo de vice-prefeito.