O fenômeno raro chamado Lua Negra vai marcar a noite desta sexta-feira (30). Isso significa que duas luas novas acontecerão no mesmo período, cobrindo a lua, deixando-a negra. Porém, o momento não será visível na Terra, pois o lado da lua que é iluminado não estará voltado para o nosso planeta.

O fenômeno que ocorre nesta sexta no continente americano não irá acontecer na mesma data em outras partes do mundo por causa do fuso horário. Mesmo assim, os habitantes de outras regiões também terão sua Lua Negra, com a diferença de que ela ocorrerá no final de outubro, coincidindo com o Dia das Bruxas.

Segundo o portal de notícias Aol, a última vez que o evento ocorreu nos céus do hemisfério oeste foi em março de 2014 e ele só deverá ocorrer novamente em julho de 2019.

Os especialistas garantem que vale a pena observar o céu mesmo assim, pois as estrelas devem ficar mais visíveis, dando um show nas galáxias.