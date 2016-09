Na manhã desta quinta-feira (29), um homem de 49 anos foi preso em Arcos, após furtar um celular em uma farmácia no bairro Santo Antônio.

A Polícia Militar tomou conhecimento do fato após o dono do estabelecimento informar que o aparelho era de uma funcionária da farmácia. Em seguida, mostrou as imagens do furto registradas pelas câmeras de segurança.

Com as características do suspeito, os militares fizeram rastreamento, localizando o homem no Parque Aquático Municipal, com o telefone guardado em uma bolsa. O suspeito disse que tudo não havia passado de um engano.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia. O aparelho foi apreendido.