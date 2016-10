Um homem, de 36 anos, foi preso na noite de sexta-feira (7), na rua Coimbra, bairro Jardim Alvorada.

De acordo com a Polícia Militar, após ter saído da Penitenciária, onde estava preso por crime de violência doméstica, entrou na residência da sua ex-esposa, de 31 anos, e passou a agredi-la com golpes de tesoura, socos entre outras agressões com a intenção de matá-la.

A vítimaconseguiu fugir e acionar a polícia. O homem estava gritando na residência, segurando um copo de vidro quebrado. Ele não obedeceu as ordens dos militares e precisou ser imobilizado.

A mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal e o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil.