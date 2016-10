O Instituto Federal de Minas Gerais publicou os editais dos processos seletivos para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos técnicos subsequentes e do vestibular, para os cursos superiores presenciais. As inscrições estarão abertas até 17 de novembro.

Também foi publicado o edital para o programa de isenção do pagamento da taxa de inscrição desses processos seletivos. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de outubro.

As inscrições para o 1º Vestibular de 2017 do IFMG serão realizadas exclusivamente pela Internet no sitio http://www.ifmg.edu.br. Para os cursos superiores, a taxa de inscrição é de R$70 e para os cursos técnicos, de R$50. A taxa de inscrição será devolvida somente em caso de cancelamento ou anulação do 1º Processo Seletivo 2017 do IFMG pelo IFMG.

No IFMG – Campus Formiga são ofertados cinco cursos superiores: Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciência da Computação, Bacharelado em Engenharia Elétrica, Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Gestão Financeira, além de três cursos técnicos integrados ao ensino médio em Administração, Eletrotécnica e Informática. Para os cursos superiores são 40 vagas distribuídas entre Vestibular e Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Para os cursos técnicos são destinadas 30 vagas a cada modalidade.

As obras literárias indicadas para leitura são: Cursos técnicos integrados ao ensino médio: Não verás país nenhum – Ignácio de Loyola Brandão; Cursos superiores: São Bernardo do autor Graciliano Ramos.

Para mais informações, acesse os editais disponíveis nos sites: www.formiga.ifmg.edu.br e www.ifmg.edu.br.