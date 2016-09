Na manhã desta quinta-feira (29), o Instituto Federal de Minas Gerais – Campus Formiga, em conjunto com os demais Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e outras instituições brasileiras, promoveu um ato em defesa da educação pública.

O ato aconteceu na garagem dos carros oficiais do campus e teve a participação de servidores e estudantes. O diretor-geral do campus, professor Washington Santos da Silva fez a leitura comentada da Carta de Vitória, explicando os pontos abordados no texto e falando da atual conjuntura do país e dos institutos federais.

Na sequência, o professor Flávio Drumond fez uma explanação sobre o teor dos projetos em andamento que afetam diretamente a sociedade brasileira, os motivos das mobilizações, que estão ocorrendo por todo o país, principalmente no que se refere à educação pública, seja na reforma do Ensino Médio ou nos cortes de recursos para as instituições federais de educação.

A mobilização foi definida durante a 40ª edição da Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec), encerrada no dia 26 deste mês, em Vitória/ES. Ao final do evento foi apresentada a Carta de Vitória, documento no qual os dirigentes comprometem-se com a luta pela qualidade da educação brasileira e se posicionam sobre a atual situação política do país. O texto ressalta os riscos que certas medidas representam para a oferta de educação pública profissional e tecnológica.