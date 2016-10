As inscrições para as graduações à distância: administração pública e letras/português da Universidade Aberta do Brasil (UAB) polo Formiga terminam nesta quinta-feira (6), às 18h. Os cursos são oferecidos pela Universidade Federal de Lavras (UFLA).

São oferecidas 50 vagas para cada curso. O pagamento da taxa é de R$60 e deve ser efetuado até sexta-feira (7).

O sistema dos cursos é semipresencial, com atividades obrigatórias em encontros presenciais previamente agendados, inclusive nos fins de semana, a serem desenvolvidas nas cidades polo.

A prova será aplicada no dia 27 de novembro. O tempo de duração dos cursos é de 4 anos.

Podem concorrer às vagas somente candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Além de Formiga, os cursos serão oferecidos nos polos: Lavras, Campos Gerais, Bambuí, Santa Rita de Caldas, Varginha, Campo Belo, Cambuí, Bom Despacho e São Sebastião do Paraíso. Em algumas dessas cidades será oferecido também o curso de pedagogia.

O edital está disponível no endereço www.dips.ufla.br.

Em Formiga, a UAB está localizada na praça Padre Daniel Lindo, número 1, bairro Rosário.