O Laboratório de Mineralogia do Centro Universitário de Formiga-MG recebeu uma amostra do meteorito Santo Antônio do Descoberto. Trata-se de um hexaedrito e teve que passar por técnicas de impermeabilização.

O corpo inicial do meteorito pesava 52,15 kg e a fatia polida doada ao Unifor-MG mede cerca de 7,2 cm e está em uma placa de Petri, imersa em óleo mineral, exposta uma das vitrines do museu. Também consta nos arquivos da THE METEORITICAL SOCIETY (International society for Meteoritics and Planetary Science). Acesse os dados neste link.

A doação foi iniciativa do proprietário José Melo, por intermédio de Gabriel Gonçalves Silva, Carlos Augusto Di Pietro e Alessandro Daniel Cordeiro Takeda, integrantes da BRAMON – organização sem fins lucrativos que tem como missão desenvolver e monitorar meteoros, através de estações especialmente estruturadas.

O Curador do acervo mineralógico do museu do Unifor-MG, Prof. Anísio Cláudio Rios Fonseca, explicou que as estações são capazes de fornecer dados como filmes, fotos, trajetórias e até elementos predominantes nos meteoros, através de um software que identifica o espectro do meteoro.



O professor explicou que os integrantes da BRAMOM são pesquisadores e colecionadores de meteoritos e minerais, além de amigos e companheiros do Clube Brasileiro de Colecionadores de Minerais.

O termo de doação foi assinado pelo proprietário, pelo curador Anísio Cláudio Rios Fonseca e pelo Reitor do Unifor-MG, Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão. Na oportunidade, o professor agradeceu, em nome do Laboratório de Mineralogia do Unifor-MG, a doação recebida. “Sem o apoio de Alessandro, Carlos e Gabriel, não teríamos recebido a peça. Nosso acervo tem aumentado exponencialmente graças a atitudes como essa”, destacou.