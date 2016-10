Da Redação

O Centro Universitário de Formiga realizará em outubro, a Mostra de Profissões 2016. O evento que já se tornou tradicional na instituição é sempre realizado no segundo semestre de cada ano.

A Mostra de Profissões ocorrerá de 17 a 21 do próximo mês. O objetivo do evento é orientar os alunos concluintes do ensino médio em suas escolhas profissionais. Durante a mostra os estudantes poderão tirar dúvidas com relação à escolha profissional, conhecer as perspectivas de mercado de trabalho e se aproximarem do ambiente universitário.

Durante a visita, os alunos participarão de vários sorteios promovidos pelo Unifor-MG. A Mostra de Profissões será realizada no dia 17 de outubro (segunda-feira) no turno da noite; e de 18 a 21 de outubro, nos turnos da manhã e da noite.

O Unifor-MG convida as escolas a participarem da programação e, oferece, inclusive, o transporte gratuito (ônibus) e o lanche. O período de agendamento da visita vai até 7 de outubro.

Formas de agendamento:

Pela internet neste link. Pelo fax (37) 3329 -1434. Pelo telefone (37) 3329-1460, informando os seguintes dados:

Nome e endereço completo da escola;

Nome do(a) diretor(a);

Total de alunos que participarão da visita;

Nome do(s) responsável(is) que acompanharão os alunos durante a visita.

As dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones: (37) 3329-1460 / 0800 283 0494 ou pelo endereço: comunicacao@uniformg.edu.br.