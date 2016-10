Da Redação

Uma mulher de 47 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira (3), no bairro Alto da Praia em Formiga.

O crime foi denunciado à Polícia Militar que esteve no local por volta das 4h e encontrou a vítima na linha férrea, próxima a avenida Geraldo Almeida, com sinais de apedrejamento, apresentando muitas lesões pelo corpo, perfurações no crânio, na face e dentes quebrados.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. Foram prestados os primeiros socorros no local do crime, e em seguida a mulher foi conduzida até o Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde encontra-se internada.

A Polícia Militar conseguiu identificar e prender o autor do crime que é conhecido por envolvimento com drogas. Uma menor de idade que também estava envolvida na tentativa de homicídio também foi detida.

A motivação do crime não foi divulgada pela PM e informações sobre a prisão e apreensão dos suspeitos serão divulgadas na terça-feira (4).