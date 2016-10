A vereadora eleita pelo Partido Progressista (PP), no qual o novo prefeito Eugênio Vilela também é filiado, acabou de se aposentar após trabalhar vários anos como analista de Educação do Estado, na Superintendência de Ensino de Campo Belo. No cargo, que ocupava por meio de concurso, Wilse atuava na formatação de projetos para a Educação de Minas Gerais e análise de leis da mesma área. Experiência que ela acredita que será fundamental na atuação dela no Legislativo. “Sei que tenho muito a aprender sobre a rotina de um vereador e todas as funções que o cargo exigirá, mas estou disposta e preparada para aprender e executar o meu trabalho em prol da comunidade formiguense”, comentou.