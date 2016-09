A agência espacial Nasa descobriu a existência de 13 constelações no Zodíaco, e não 12. Isso ocorreu devido a um movimento da Terra acontecido em 2011 e teria provocado mudanças nos signos.

De acordo com a Nasa, o efeito de oscilação da Terra, causado pela Lua e pelo Sol, fez com que as estrelas mudassem de posição e as verdadeiras datas dos signos não seriam as que conhecemos desde sempre, ou seja, a atual ordem do horóscopo mudaria completamente.

A nova constelação é chamada de Ofiúco e corresponde às pessoas nascidas entre os dias 30 de novembro e 20 de janeiro.

Confira qual o seu novo signo.

Capricórnio: 21/1 a 16/2

Aquário: 17/2 a 12/3

Peixes: 13/3 a 18/4

Áries: 19/4 a 14/5

Touro: 15/5 a 21/6

Gêmeos: 22/6 a 20/7

Câncer: 21/7 a 10/8

Leão: 11/8 a 16/9

Virgem: 17/9 a 31/10

Libra: 1/11 a 23/11

Escorpião: 24/11 a 29/11

Ofiúco: 30/11 a 18/12

Sagitário: 19/12 a 20/1