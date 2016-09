Com intuito de capacitar empresários e colaboradores das empresas associadas à ACIF/CDL Formiga, as entidades promoverão na quinta-feira (29), uma palestra com Gustavo Lúcio Coelho Vale, sobre Administração do Tempo que instruirá os participantes sobre a melhor maneira de planejar e delegar tarefas, cumprir prazos, estabelecer prioridades, desenvolver hábitos e rotinas eficientes com foco no resultado para aumentar a produtividade na empresa.

Os participantes aprenderão ainda, a valorizar o tempo e incrementar postura pessoal em relação à produtividade, imagem, relacionamento interpessoal e outros conceitos importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional. Além de criar condições para melhorar a produtividade com qualidade de vida na era da informação.

A palestra está agendada para às 7h30, no auditório da ACIF/CDL. Os interessados deverão entrar em contato com a ACIF/CDL para realizarem as inscrições, pelos dos telefones (37)3321-4033 ou (37)3322-1554.