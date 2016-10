A Prefeitura de Pará de Minas abriu 857 vagas em concurso público e processo seletivo. Os editais foram publicados na segunda-feira (3). De acordo com o Executivo, os prazos dos editais foram definidos pelo Ministério Público (MP) e enviados ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Minas Gerais, que tem 60 dias para dar parecer.

No concurso público são oferecidas 590 vagas para todos os níveis de formação, conforme o edital. Já para o processo seletivo, foram disponibilizadas 267 vagas – a maioria para a área da saúde. Veja o edital.

Datas

As provas têm previsão de acontecer em duas datas: 8 de janeiro de 2017 para o processo seletivo e 19 de fevereiro de 2017 para o concurso público. A seleção será feita pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) e tem previsão de conclusão em maio. São três etapas: provas discursivas e objetivas (cargo de advogado), avaliação de títulos (magistério) e prova prática (motoristas e operadores de máquinas).

De acordo com a secretária de Gestão Pública, Luciana Lemos, o concurso é de inteira responsabilidade do Idecan e os prazos foram cumpridos pelo Executivo. A inscrição para o concurso, bem como a solicitação de isenção das taxas de inscrição, podem ser feitas pelo site idecan.org.br. Os dois editais estão disponíveis no site parademinas.mg.gov.br.