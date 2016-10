Por que será que grande parte da população formiguense hoje se mostra mais alegre, aliviada e confiante no futuro?

Simplesmente porque hoje ela consegue acreditar que no futuro, as coisas por aqui retornarão aos eixos.

A “coisa pública” deixou de ter donos e simplesmente retorna à propriedade de toda a população, a quem se destinou e deveria servir, desde sempre.

Do Mirante do Cristo aos espaços públicos no Terminal Rodoviário; da Praia Popular aos arredores das diversas praças públicas espalhadas pela cidade; das portas abertas das diversas secretarias prontas para receber a população, disponibilizando do outro lado do balcão, funcionários dispostos a promover o encaminhamento de soluções para os problemas ali trazidos; pela facilidade que hoje se tem para marcar audiências com o próprio prefeito – presente e atento 24 horas por dia – ou mesmo com seus auxiliares diretos; pelas providências simples, mas de grande valia já implementadas… Por tudo isso e muito mais, o povo formiguense já entendeu que de fato, a mão firme de um administrador está regendo aquele excelente corpo de funcionários que, de repente, redescobriu sua importância e resolveu somar seus esforços aos daqueles que Eduardo Brás intimou a defender e a lutar pelo soerguimento administrativo desta cidade.

E as coisas boas, como diz o ex-prefeito Juarez Carvalho, apesar do descalabro administrativo e econômico-financeiro deixado pelos ex-administradores, enfim afastados por ordem judicial, aos trancos e barrancos, mas com muita garra e vontade de acertar, vão acontecendo.

É óbvio que milagres, em especial quanto a multiplicação de recursos financeiros, não ocorrerão no curto espaço de tempo que resta ao atual e agora, podemos assim chamá-lo, prefeito.

Mas uma coisa é certa: qualquer centavo que hoje se gasta é encaminhado ao atendimento da coletividade. Não mais se vê por aqui o que infelizmente, foi prática em um passado não muito distante, quando interesses pessoais, em todos os setores da administração que deveria ser pública, serviam apenas a interesses pessoais de uns poucos, inclusive, de alguns que ali ocupavam cargos de confiança. Confiança de quem e para quem é o que se questiona!

A ordem hoje é simples: Nada de desordem! Fazer e produzir com o mínimo; o máximo! E sempre tendo em mente que são todos, do prefeito ao mais humilde servidor, pagos pelo povo a quem se deve servir com presteza e cortesia.

E Deus é mesmo brasileiro, minha gente! E tem mais, acreditamos que Ele tem mesmo por esta cidade um carinho muito especial. Tanto que desta vez, o resultado das eleições de domingo (2) nos levam a pensar assim, pois, se é verdade que a voz do povo é a voz de Deus, os novos eleitos com 84,62% dos votantes desta Formiga, ao que já se nota, certamente poderão contar com o apoio da atual Câmara e deste prefeito Eduardo Brás que, com muita firmeza e vontade está aplainando para os que o sucederão, o complicado terreno que herdou. Como bom cidadão, ele certamente abriu mão de seu projeto político imediato, não “fugiu da raia” e nem tem medido esforços para corrigir erros e colocar em funcionamento a então emperrada máquina pública.

Eduardo conseguiu com suas primeiras ações conquistar a confiança de boa parte da população; do Legislativo que com ele se somou na busca de soluções e pela primeira vez nesta cidade, nosso povo sente que há uma união de forças antes antagônicas, que caminham firmemente e juntas venham a soerguer esta cidade que, a bem da verdade, nos últimos três anos e muitos meses esteve como uma nau à deriva, em mares tormentosos e nunca antes navegados!

E como perguntar não ofende, a resposta à pergunta implícita na narrativa acima é muito simples: se tudo mudou em tão pouco tempo, até mesmo o astral do nosso povo, isto ocorreu simplesmente porque agora, a mesma nau, tem no seu comando um timoneiro experiente, com vontade política, muito amor à cidade e peculiar voz de comando!

Por tudo isto, acreditamos firmemente que, se Deus quiser, de 2017 a 2020, os novos comandantes desta mesma nau, igualmente saberão conduzi-la a um porto seguro! Competência não lhes falta e o apoio popular, expressado nas urnas, como visto, é o maior de nossa história política.