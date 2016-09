As ações ocorreram em comemoração à Semana Nacional de Trânsito (Fotos: Divulgação)

Da Redação

Em comemoração a Semana Nacional do Trânsito, a Polícia Militar realizou atividades no sábado (24) e no domingo (25) em Formiga.

Um passeio ciclístico, que percorreu as principais ruas do centro da cidade, reuniu cerca de 50 pessoas no sábado pela manhã. O foco da ação foi orientar motoristas, ciclistas e pedestres a respeito da utilização da bicicleta no trânsito.

Ainda na manhã de sábado, a partir das 10h, foi realizada uma blitz educativa, com a participação 40 ciclistas e cinco representantes do Conselho Municipal de Segurança Pública (Consep) e Redes de Vizinhos. Na oportunidade, foram distribuídos panfletos contendo orientações para um trânsito seguro para todos e nos momentos em que o semáforo da rua Bernardes de Faria se fechava, era estendida uma faixa com os seguintes dizeres: “Preciso que você respeite o meu espaço”.

No tarde de domingo (25), encerrando as ações pela semana de trânsito, foi realizada mais uma blitz educativa de trânsito no Terminal Rodoviário.