A Polícia Militar apreendeu, no sábado (8), dez pedras de crack e uma bucha de maconha, na praça Nossa Senhora das Mercês, no Rosário.

Segundo informações da PM, a droga estava com um adolescente de 16 anos, conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao avistar os militares, o menor dispensou um maço de cigarros e fugiu. A droga estava dentro do maço.

O suspeito não foi localizado, o material foi recolhido e entregue na Polícia Civil.