O prefeito eleito de Formiga, Eugênio Vilela, e o vice, Cid Corrêa, se reuniram na quarta-feira (5), no Lions Clube, com nove dos 10 vereadores eleitos no último domingo (2).

Durante o encontro, Eugênio pediu apoio para que a Câmara seja parceira do Município no trabalho de sanear as dívidas e colocar a cidade de volta nos trilhos do desenvolvimento e repassou aos vereadores as informações sobre as equipes que formarão a comissão de transição e convidou os futuros legisladores para participarem do processo.

Cada vereador eleito poderá participar da equipe de transição na secretaria que preferir e ainda será informado, por meio de relatórios, sobre o andamento dos trabalhos nas outras pastas.

Participaram da reunião Wilse da Mão Amiga, Cabo Cunha, Sidney Ferreira, Flávio Couto, Mauro César, Joice Alvarenga, Piruca, Marcelo Fernandes e Flávio Martins. Sandrinho da Looping não compareceu por motivo de viagem, mas afirmou que participará ativamente da transição.